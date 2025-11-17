Bien manger, bien bouger Cany-Barville
Début : 2025-11-17 09:30:00
fin : 2025-11-17 16:00:00
Programme pour cette première journée.
9h30-11h30 Dégustation de soupe aux lègumes de saison sur le marché de Cany-Barville, à coté de la Salle Baillage de Caux. Pour tous sans inscription. Gratuit
14h00 à 17h00 Visite guidée de Cany Barville Inscription obligatoire avec un bulletin disponible.
14h00 à 15h00 et de 15h00 à 16h00 Atelier pilates à Néville, au 23 bis rue de la poste. Inscription obligatoire avec bulletin disponible. .
English : Bien manger, bien bouger
