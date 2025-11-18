Bien manger, bien bouger

Cany-Barville Seine-Maritime

Programme pour cette journée.

9h30-12h00 Balade ludique et jeu de piste autour du lac de Caniel à Vittefleur Rendez-vous à l ‘accueil inscription obligatoire.

10h00 à 12h30 Atelier nutri-score à Saint Valery en Caux à l’Espace de vie Sociale, 5 avenue Highland Division inscription obligatoire avec bulletin disponible.

10h00 à 11h00 Atelier diététique le sucre et les boissons à Néville à la clinique du Caux Littoral 23 rue de la poste -inscription obligatoire avec bulletin disponible.

10h00 à 13h00 Atelier cuisine, plat salé et repas à Néville à la clinique du Caux Littoral 23 rue de la poste . Inscription obligatoire avec bulletin disponible.

14h00 à 16h00 Atelier cuisine, sucrée et goûter à Néville à la clinique du Caux Littoral 23 rue de la poste. Inscription obligatoire avec bulletin disponible.

14h00 à 16h00 Atelier les différentes faims à Néville à la clinique du Caux Littoral 23 rue de la poste. Inscription obligatoire avec bulletin disponible.

Toutes les inscriptions se font avec un bulletin qui se trouve sur les points d’accueil de la comcom ou les offices de tourisme. La date limite est le 14 novembre 2025 .

