Bien manger, bien bouger

Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-11-19 09:30:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Programme pour cette journée.

9h30-12h30 Atelier cuisine spécial reste du frigo à Fontaine le Dun, espace multiservices, 40 rue Charles Lescure inscription obligatoire.

10h00 à 11h30 Atelier les bienfaits de l’activité physique adaptée, à Néville à la clinique du Caux Littoral 23 rue de la poste inscription obligatoire avec bulletin disponible.

13h30 à 17h30 Concours Top Sandwich à Cany-Barville au stade de foot, route de Barville -inscription obligatoire avec bulletin disponible.

14h00 à 16h00 Atelier changement des habitudes de vie à Néville à la clinique du Caux Littoral 23 rue de la poste. Inscription obligatoire avec bulletin disponible.

Toutes les inscriptions se font avec un bulletin qui se trouve sur les points d’accueil de la comcom ou les offices de tourisme. La date limite est le 14 novembre 2025 .

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie

