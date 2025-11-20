Bien manger, bien bouger

Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-11-20 09:30:00

fin : 2025-11-20 21:30:00

2025-11-20

Programme pour cette journée.

9h30-12h00 Jardin pédagogique à Fontaine le Dun, espace multiservices, 40 rue Charles Lescure inscription obligatoire.

10h00 à 12h00 Balade ludique et gastronomique à Saint Valery en caux, espace de vie sociale, 51 avenue Highlands Division inscription obligatoire avec bulletin disponible.

13h30 à 17h30 Petite conserverie, conserver ses aliments pour éviter le gaspillage, à Saint Valery en Caux à la maison de santé, rue Jeanne Armand Colin. Inscription obligatoire avec bulletin disponible.

13h30 à 16h30 Atelier, l’impact du stress sur la santé à Cany Barville , stade de foot, route de Barville. Inscription obligatoire avec bulletin disponible.

19h00 à 21h30 conférence et soirée débat, santé nutrition à Néville, clinique du Caux Littoral, 23bis rue de la poste .Inscription obligatoire avec bulletin disponible.

Toutes les inscriptions se font avec un bulletin qui se trouve sur les points d’accueil de la comcom ou les offices de tourisme. La date limite est le 14 novembre 2025 .

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie

Bien manger, bien bouger

