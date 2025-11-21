Bien manger, bien bouger Cany-Barville
Bien manger, bien bouger
Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-21 16:30:00
Programme pour cette journée.
10h00-12h30 Atelier Nutriscore à Fontaine le Dun, espace Multiserverces, 40 rue Lescane. Inscription obligatoire avec un bulletin disponible.
13h30 à 16h30 Parcours de mobilité, badminton, cécifoot, jeu de cornhole, tir à l’arc, volley à Fontaine le dun, salle des sports- Inscription obligatoire avec un bulletin disponible. .
Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie
