Bien manger, bien bouger Cany-Barville vendredi 21 novembre 2025.

Cany-Barville Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-21 16:30:00

Date(s) :
2025-11-21

Programme pour cette journée.

10h00-12h30 Atelier Nutriscore à Fontaine le Dun, espace Multiserverces, 40 rue Lescane. Inscription obligatoire avec un bulletin disponible.
13h30 à 16h30 Parcours de mobilité, badminton, cécifoot, jeu de cornhole, tir à l’arc, volley à Fontaine le dun, salle des sports- Inscription obligatoire avec un bulletin disponible.   .

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie  

