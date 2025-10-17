Bien manger, bien bouger pour vieillir en bonne santé Tiers Lieu d’Azun Aucun

Bien manger, bien bouger pour vieillir en bonne santé Tiers Lieu d’Azun Aucun vendredi 17 octobre 2025.

Bien manger, bien bouger pour vieillir en bonne santé

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-17 16:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Le Tiers Lieu d’Azun reçoit la Maison de l’Autonomie des Hautes-Pyrénées pour un temps d’information à destination des

séniors. Passons en revue nos habitudes, bonnes et mauvaises, et nos idées reçues pour améliorer notre santé et bien-être au quotidien.

.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

Le Tiers Lieu d’Azun welcomes the Maison de l’Autonomie des Hautes-Pyrénées for an information session for seniors

seniors. Let’s review our habits, good and bad, and our preconceived ideas to improve our health and well-being on a daily basis.

German :

Der Tiers Lieu d’Azun empfängt das Maison de l’Autonomie des Hautes-Pyrénées zu einer Informationsveranstaltung für Senioren

senioren. Lassen Sie uns unsere Gewohnheiten, gute und schlechte, und unsere vorgefassten Meinungen überprüfen, um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden im Alltag zu verbessern.

Italiano :

Le Tiers Lieu d’Azun accoglie la Maison de l’Autonomie des Hautes-Pyrénées per una sessione informativa dedicata agli anziani

anziani. Rivediamo le nostre abitudini, buone e cattive, e le nostre idee preconcette per migliorare la nostra salute e il nostro benessere quotidiano.

Espanol :

Le Tiers Lieu d’Azun acoge a la Maison de l’Autonomie des Hautes-Pyrénées para una sesión informativa destinada a las personas mayores

mayores. Revisemos nuestros hábitos, buenos y malos, y nuestras ideas preconcebidas para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar en el día a día.

L’événement Bien manger, bien bouger pour vieillir en bonne santé Aucun a été mis à jour le 2025-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65