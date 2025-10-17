BIEN PARADO ! Le Nouveau Relax Chaumont

BIEN PARADO ! Le Nouveau Relax Chaumont vendredi 17 octobre 2025.

BIEN PARADO ! Vendredi 17 octobre, 20h30 Le Nouveau Relax Haute-Marne

20 – 15 (adhérents) – 5 ( tarif jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T20:30 – 2025-10-17T21:00

Fin : 2025-10-17T20:30 – 2025-10-17T21:00

« ¡ Bien parado ! » c’est par cette exclamation joyeuse que le public saluait la fin d’une seguidilla, chantée et dansée au son des guitares et des castagnettes, alors que danseurs et musiciens venaient de suspendre leur jeu de façon parfaitement synchronisée.

En ce début de XIXe siècle, l’Espagne joyeuse des marchés, des places et des jardins se réconcilie avec celle des salons huppés de la haute société par le truchement d’une danse populaire entre toutes : la seguidilla, qui chante et danse mieux que toute autre le génie espagnol.

C’est à un voyage dans cette époque haute en couleurs et bousculée par des bouleversements politiques puissants que nous vous invitons, dans une rêverie musicale et chorégraphique qui convoquera des voix célèbres comme celle de Napoléon Bonaparte, de Talleyrand, de Théophile Gautier, et les musiques de Fernando Sor, Dionisio Aguado, Salvador Castro, Manuel Garcia, Esteban Moreno, Frederico Moretti, Narciso Paz…

Le moment venu, ne manquez pas de vous exclamer avec nous : « ¡ Bien parado ! »Avec

Clélia Horvat : chant, danse et violoncelle

Marco Horvat : guitare romantique

Francisco Mañalich : chant, danse et arpeggione

Olga Pitarch : chant, danse et castagnettes

Jaime Puente : danse et castagnettes

Benjamin Martineau : régie son et lumière

Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678651638 »}]

Une rêverie musicale et chorégraphique dans la tourmente des guerres napoléoniennes. ensemble FAENZA direction artistique Marco Horvat