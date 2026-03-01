Bien plus que la femme de… Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Bien plus que la femme de…

Agence d'Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Début : 2026-03-07 16:00:00

À l’occasion du mois de mars et dans l’esprit de la Journée internationale des droits des femmes, l’agence d’attractivité Sens Intense propose une visite guidée originale Bien plus que la femme de…

Cette visite met en lumière des femmes connues principalement à travers la notoriété de leur époux, mais dont les parcours, les engagements et les personnalités méritent d’être reconnus pour eux-mêmes.

Au fil des rues de Sens et de son histoire, les participants découvriront des figures féminines fascinantes ayant un lien avec la ville.

Chacune d’elles illustre à sa manière la force, l’intelligence, le courage ou l’influence des femmes dans l’ombre des grandes figures masculines.

Informations et réservations auprès de l'Agence d'Attractivité Sens Intense.

