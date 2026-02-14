Bien préparer sa retraite, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Bien préparer sa retraite Dimanche 15 février, 10h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T10:30:00+01:00 – 2026-02-15T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T10:30:00+01:00 – 2026-02-15T11:30:00+01:00

Le passage à la retraite s’anticipe et s’accompagne de démarches administratives. La CNAV, Caisse nationale d’assurance vieillesse, partenaire des Journées de l’innovation en santé, propose un tour d’horizon des étapes, pour se préparer sans stresser !

Cette conférence est proposée dans le cadre de la 3e édition des Journées de l’innovation en santé dans laquelle la thématique du Bien-vieillir est au cœur des échanges et des animations proposés.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1WAlhUSPYk2vETZwGJDeA88dIE7_jo1AoSqOq8dgqzxURVNBRFYwQjE5Vk5DNkVCUzRYWVlVUzRGWC4u »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/journees-innovation-sante/programme-du-dimanche-15-fevrier La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La Caisse nationale d’assurance vieillesse, partenaire des Journées de l’innovation en santé, propose un tour d’horizon des démarches administratives pour se préparer à la retraite sans stresser ! #JIS2026

© EPPDCSI