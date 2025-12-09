Bien, reprenons !

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 21:05:00

Date(s) :

2026-01-27

Détachement International du Muerto Coco

Un clarinettiste remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa quête pour trouver sa place, connaître ses limites et apprivoiser ses doutes.

Ce spectacle parle, entre autres, de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec, de conseillers France Travail, de est-ce-que-vous-êtes-chauds-Carcassonne ?!! !!! et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

Entre musique live, création radiophonique, texte écrit et dialogue

en voix off, cette histoire drôle et intime flirte avec l’absurde et fait émerger la poésie des petits riens.

Embarquez avec nous dans ce road-trip rafraîchissant qui fait du bien ! .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

L’événement Bien, reprenons ! Cholet a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme du Choletais