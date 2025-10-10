Bien, reprenons ! Collectif Muerto Coco Salle Coppélia La Flèche

Bien, reprenons ! Collectif Muerto Coco

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Fiction autobiographique pour un interprète né en 1987, deux clarinettes, vingt personnages en voix off et un homard bleu d’atlantique.

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie, de l’enfance à l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser ses doutes. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de est-ce-que-vous-êtes-chauds Carcassonne ?!!!!! et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que prévu. .

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

English :

Autobiographical fiction for a performer born in 1987, two clarinets, twenty voice-over characters and an Atlantic blue lobster.

German :

Autobiografische Fiktion für einen 1987 geborenen Interpreten, zwei Klarinetten, zwanzig Personen im Voice-over und einen blauen Hummer aus dem Atlantik.

Italiano :

Narrativa autobiografica per un interprete nato nel 1987, due clarinetti, venti voci fuori campo e un’aragosta blu atlantica.

Espanol :

Ficción autobiográfica para un intérprete nacido en 1987, dos clarinetes, veinte personajes de voz en off y una langosta azul del Atlántico.

L’événement Bien, reprenons ! Collectif Muerto Coco La Flèche a été mis à jour le 2025-10-10 par CDT72