« BIEN, REPRENONS! » COLLECTIF MUERTO COCO

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:35:00

Date(s) :

2026-03-27

Fiction autobiographique pour un interprète né en 1987, deux clarinettes, vingt personnages en voix off et un homard bleu d’Atlantique.

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de l’enfance à l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes.

On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de est-ce-que-vous-êtes-chauds-Carcassonne?!!!!! et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que prévu.

À la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien, reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel … .

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 38 50 scelia@sargeleslemans.fr

English :

Autobiographical fiction for a performer born in 1987, two clarinets, twenty voice-over characters and an Atlantic blue lobster.

German :

Autobiografische Fiktion für einen 1987 geborenen Interpreten, zwei Klarinetten, zwanzig Voice-over-Figuren und einen blauen atlantischen Hummer.

Italiano :

Narrativa autobiografica per un interprete nato nel 1987, due clarinetti, venti voci fuori campo e un’aragosta blu atlantica.

Espanol :

Ficción autobiográfica para un intérprete nacido en 1987, dos clarinetes, veinte personajes de voz en off y una langosta azul del Atlántico.

