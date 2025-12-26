Bien reprenons Ville-Close Concarneau

Bien reprenons

Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Pièce de théâtre

A la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien, reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille et de conseillers France Travail Un parcours de vie drôle et touchant, un road trip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel.

Billetterie en ligne

Pass 3 Spectacles Tranches de Vies inattendues à 29€ avec les 2 autres spectacles Mon père avait 3 vaches le 08 février, et Wally, ma distinction le 27 mars.

Réservation au guichet du pôle culturel ou par téléphone au 02 98 50 36 43 .

Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

