« Bien, reprenons ! » Espace Beausoleil Pont-Péan Jeudi 8 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

10€/8€/7€/6€

A la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, « Bien, reprenons ! » est un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en quête de lui-même.

Fiction autobiographique pour un interprète ne en 1987, deux clarinettes, vingt personnages en voix off et un homard bleu d’atlantique.

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de l’enfance à l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de « est- ce-que-vous-êtes-chauds- Carcassonne ?!!!!! » et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerne que prévu. A la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, « Bien, reprenons ! » est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T21:30:00.000+01:00

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28374-0.wb?REFID=5yMJAAAAAACcAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563