« Bien, reprenons !’ La Ferté Macé

Impasse du Grand Turc La Ferté Macé Orne

Début : 2025-12-09 20:30:00

2025-12-09

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de l’enfance à l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flute à bec et de conseillers pôle emploi, de est-ce-que-vous-êtes-chauds- Carcassonne ?!!!!! et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerne que prévu. A la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien, reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un road trip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel. .

Impasse du Grand Turc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

