Bien, Reprenons TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne

Bien, Reprenons TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne vendredi 12 décembre 2025.

Bien, Reprenons

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 20:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Venez découvrir ce seul en scène à la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique !

Roman Gigoi-Gary remonte le fil de sa propre vie, entre souvenirs d’enfance, rêveries absurdes et confidences de musicien.

Rendez-vous au théâtre municipal de Sainte-Pazanne !

A propos du spectacle

On y croise pêle-mêle les couloirs du conservatoire, des repas de Noël familiaux, une conseillère Pôle Emploi, une flûte à bec et une hypothétique réincarnation en homard…

Avec humour, délicatesse et une bonne dose d’autodérision, l’artiste tisse un récit sensible et décalé, où la fiction flirte avec le réel, et où chaque anecdote devient matière à poésie sonore.

Pratique

réservation conseillée

les places sont limitées

billetterie en ligne avec paiement en CB ici

billetterie sur place avec paiement par chèque bancaire ou espèces

le théâtre ouvre ses portes 45 min avant chaque représentation

tarif selon l’âge de 7€ à 16€

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 theatre@sainte-pazanne.com

English :

Come and discover this one-man show at the crossroads of theater, live music and radio creation!

Roman Gigoi-Gary traces the thread of his own life, between childhood memories, absurd daydreams and musician’s confidences.

See you at the Théâtre Municipal de Sainte-Pazanne!

German :

Erleben Sie dieses Solo an der Schnittstelle von Theater, Live-Musik und Radiokreation!

Roman Gigoi-Gary spinnt den Faden seines eigenen Lebens zurück, zwischen Kindheitserinnerungen, absurden Träumereien und den Vertraulichkeiten eines Musikers.

Wir sehen uns im Stadttheater von Sainte-Pazanne!

Italiano :

Venite a scoprire questo one-man show all’incrocio tra teatro, musica dal vivo e creazione radiofonica!

Roman Gigoi-Gary ripercorre il filo della propria vita, tra ricordi d’infanzia, sogni assurdi e confidenze di un musicista.

Ci vediamo al teatro municipale di Sainte-Pazanne!

Espanol :

Venga a descubrir este espectáculo unipersonal a caballo entre el teatro, la música en directo y la creación radiofónica

Roman Gigoi-Gary traza el hilo de su propia vida, entre recuerdos de infancia, ensoñaciones absurdas y confidencias de músico.

Nos vemos en el teatro municipal de Sainte-Pazanne

L’événement Bien, Reprenons Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic