Bien sûr oui ok T2G – Théâtre de Gennevilliers Asnières-sur-Seine

Bien sûr oui ok 10 – 13 avril 2026 T2G – Théâtre de Gennevilliers Hauts-de-Seine
tarif plein 24€ / tarif réduit 6€ / réservation conseillée
Début : 2026-04-10T10:00:00 – 2026-04-10T11:00:00
Fin : 2026-04-13T14:30:00 – 2026-04-13T15:30:00
Un type se lance dans une recette de gâteau. Cuisson : 15 minutes. Tout en fouettant les œufs et en blanchissant le sucre, il s’embourbe dans des considérations digressives et tâche du mieux qu’il peut de divertir les petits-n-enfants qui sont venus-n-au petit théâtre. Entre mauvais goût et poésie, un type plonge tête baissée dans des questionnements aussi simples qu’essentiels.
avec Flavien Bellec
texte de Nicole Genovese
mise en scène Claude Vanessa
création et régie lumière Ludovic Heime
costumes Nicole Genovese
assistante mise en scène Wanda Bernasconi
directrice de production Claire Nollez
administrateur de production Romain Courault
production Association Claude Vanessa
production déléguée Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN jusqu’en mars 2022, spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 2022, festival de création pour l’enfance et la jeunesse conçu par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines
T2G – Théâtre de Gennevilliers 41 avenue des Grésillons, Gennevilliers Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France
Claude Vanessa – Association Claude Vanessa Nicole Genovese A partir de 10 ans
Calypso Baquey