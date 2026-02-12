Bien Timbrées ! Cité de la Voix Vézelay

Bien Timbrées !

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

À travers leur nouveau programme, les sept voix de Vagabondes explorent les multiples dimensions du chant a cappella voix parlée, bruitée, percussions corporelles et polyphonies contemporaines.

En dialogue avec des œuvres de Barber, Gjeilo, Rehnqvist ou Burgan, la création Sept de Sophie Leleu, inspirée de poétesses du monde entier, tisse une fresque vocale multilingue. L’ensemble poursuit ainsi son travail de commande et de mise en espace, renouvelant le format du concert et son lien au public. .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bien Timbrées !

L’événement Bien Timbrées ! Vézelay a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Grand Vézelay