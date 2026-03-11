Bien vieillir Je prends les choses en main Salle des Fêtes Gerbéviller

Bien vieillir Je prends les choses en main

Salle des Fêtes Place de la mairie Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

La Communauté de commune Meurthe Mortagne Moselle organise un forum dédié aux séniors Bien vieillir, je prends les choses en main le mercredi 8 avril de 14h à 18h à la Salle des fêtes de Gerbéviller. Au programme Des stands pour échanger, poser vos questions et vous informer sur de nombreux sujets (adaptation des logements, mobilité, retraite, numérique…). Présence du bus de l’autonomie afin de découvrir et tester concrètement les solutions d’adaptation du logement. Parking à proximité et accès pmr. Entrée gratuite.

Informations par téléphone au 03 83 71 43 62 ou par mail à florence.lacour@cc3m.frTout public

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Salle des Fêtes Place de la mairie Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 43 62 florence.lacour@cc3m.fr

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English :

The Communauté de commune Meurthe Mortagne Moselle is organizing a forum dedicated to seniors: Ageing well, I’m taking things in hand on Wednesday April 8 from 2pm to 6pm at the Salle des fêtes in Gerbéviller. On the program: Stands where you can exchange ideas, ask questions and get information on a wide range of subjects (adapting your home, mobility, retirement, digital technology, etc.). The Autonomy Bus will be on hand to help you discover and test home adaptation solutions. Nearby parking and disabled access. Free admission.

Information by telephone on 03 83 71 43 62 or by e-mail at florence.lacour@cc3m.fr

L’événement Bien vieillir Je prends les choses en main Gerbéviller a été mis à jour le 2026-03-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS