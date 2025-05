Bien vivre grandir vieillir – Salle des fêtes de St-Laurent-de-Belzagot Montmoreau, 4 juin 2025 10:00, Montmoreau.

Charente

Bien vivre grandir vieillir Salle des fêtes de St-Laurent-de-Belzagot 5 rue de la mairie Montmoreau Charente

Début : 2025-06-04 10:00:00

fin : 2025-06-04 16:00:00

2025-06-04

La Montmorélienne vous invite à une journée Bien Vivre, Grandir, Vieillir le 4 juin à St-Laurent-de-Belzagot partenaires sociaux, sophrologie, animaux, animations ENSC, surprises et restauration. Un moment convivial pour tous !

Salle des fêtes de St-Laurent-de-Belzagot 5 rue de la mairie

Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92

English :

La Montmorélienne invites you to a Bien Vivre, Grandir, Vieillir day on June 4 at St-Laurent-de-Belzagot: social partners, sophrology, animals, ENSC activities, surprises and catering. A convivial moment for all!

German :

Die Montmorélienne lädt Sie zu einem Tag des guten Lebens, Wachsens und Alterns am 4. Juni in St-Laurent-de-Belzagot ein: Sozialpartner, Sophrologie, Tiere, ENSC-Animationen, Überraschungen und Essen. Ein geselliger Moment für alle!

Italiano :

La Montmorélienne vi invita alla giornata « Bien Vivre, Grandir, Vieillir » il 4 giugno a St-Laurent-de-Belzagot: partner sociali, sofrologia, animali, attività ENSC, sorprese e ristorazione. Una grande giornata per tutti!

Espanol :

La Montmorélienne le invita a una jornada « Bien Vivir, Grandir, Vieillir » el 4 de junio en St-Laurent-de-Belzagot: colaboradores sociales, sofrología, animales, actividades ENSC, sorpresas y catering. ¡Un gran día para todos!

mis à jour le 2025-05-17