Bien vivre la saison sombre Sidonie et Compagnie Guingamp

Bien vivre la saison sombre

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-14 15:30:00

fin : 2025-11-14 16:30:00

2025-11-14

Conférence gratuite à Guingamp. De quoi allons-nous parler ? Immunité, Moral, Alimentation de saison, Energie et vitalité. .

