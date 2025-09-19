Bienal de Sao Paulo Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Du vendredi 19 au samedi 20 septembre 2025 le vendredi de 18h à 21h. Le samedi à partir de 18h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19

Durant 2 jours, une programmation de films historiques et contemporains de cinéastes et documentaristes issu·es du Brésil et d’Afrique sera proposée en dialogue avec des tables-rondes animées par les co-curatrices de la Bienal São Paulo.

La Biennale de São Paulo fait escale à la Friche pour une carte blanche cinématographique. Cette 36eme édition de la Biennale met l’accent sur les relations entre l’Afrique, le Brésil et les Caraïbes, et résonne ainsi avec les engagements de la Friche auprès des artistes du sud global et des territoires ultramarins.



Durant tout un week-end, une programmation de films historiques et contemporains de cinéastes et documentaristes issu·es du Brésil et d’Afrique sera proposée en dialogue avec des tables-rondes animées par les co-curatrices de la Bienal São Paulo Anna Roberta Goetz et Alya Sebti.



Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025





VENDREDI 19 SEPTEMBRE

Petit Plateau | 18h > 21h

TERRITOIRE ET SOUVERAINETÉ 78min



En examinant différentes communautés du Sénégal, du Brésil, de France, de Guadeloupe et du Mozambique, ce programme met en évidence la relation entre les peuples et leur territoire. Il présente une série de films qui affirment sans équivoque le rôle néfaste du colonialisme et du capitalisme dans la privation d’un droit fondamental des peuples celui d’avoir un lieu où vivre dans la dignité et, surtout, d’exercer leur pouvoir sur leur territoire.



Contras’ City (City of Contrasts) | Djibril Diop Mambety, Sénégal, 1969

Estamos todos aqui (We Are All Here) | Chica Andrade, Rafael Mellim, Brésil, 2017

Les Princes noirs de Saint-Germain (The Black Princes from Saint-Germain-des-Prés) | Ben Diaogaye Beye, France Sénégal, 1975

Listen to the Beat of Our Images (Écoutez le battement de nos images) | Audrey Jean-Baptiste,

et Maxime Jean-Baptiste, Guyane Française, 2021

Plantar nas estrelas (Plowing the Stars) | Wally Fall, Brésil, Mozambique, 2021



Suivi d’une table-ronde avec Chica Andrade & Rafael Mellim (BR), Heitor Augusto (BR), Wasis Diop (FR)



Modération Anna Roberta Goetz, co-curatrice de la Biennale







SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Petit Plateau | 18h > 21h

CORPS EN MOUVEMENT SONS, LUTTES ET ESPACE SOCIAL 74min



Ce programme rassemble des films où le corps devient à la fois langage et champ de bataille, porteur d’histoires, naviguant entre les contraintes et se frayant un espace. Il ne s’agit pas de voyageur·euses sur des routes pavées, mais de rythmes vécus, qui se déplacent à travers la danse, le travail, la protestation et les rituels pour revendiquer leur place dans le monde. Ici, le son n’est pas seulement entendu, il est habité. L’espace n’est pas simplement occupé, il est façonné. Chaque image vibre de l’urgence du mouvement non écrit, incarné, inarrêtable.



Nossa escola de samba (Our Samba Association) | Manuel Gimenez, Brésil, 1965

Ughniyat Touha al-Hazina (Sad Song of Touha) | Atteyat Al-Abnoudy, Égypye, 1973

Lamb La Lutte | Paulin Vieyra, Sénégal, 1963

Recife de dentro pra fora (Recife Inside Out) | Katia Mesel, Brésil, 1997



Suivi d’une table-ronde avec Katia Mesel (BR), Debora Butruce (BR)



Modération Alya Sebti co-curatrice de la Biennale



Les Grandes Tables | 21h > 0h

DJ SET GOMBAXX



Grâce à ses multiples influences musicales issues de la diaspora, Gombaxx compose des sets aux rythmiques très variées. En passant par le Gqom, le baille funk, la batida, le dembow, le jersey, la bass et bien des variantes électroniques de la scène latine et queer, ses set garantissent une immersion dans un univers qui dépeint le portrait de la nouvelle vague afro-descendante.



Tout au long du week-end, ne manquez pas les propositions culinaires aux saveurs brésiliennes des Grandes Tables avec



Ana Celia, cheffe icône de la gastronomie afro-bahianaise (brésilienne) et africaine au Brésil

Angeluci Figueiredo, cheffe, Restaurante Preta

Solange Borges, cheffe de référence de la cuisine africaine et créatrice du Festival Dendê .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Over 2 days, a program of historical and contemporary films by filmmakers and documentarians from Brazil and Africa will be presented in dialogue with round-table discussions led by the co-curators of the Bienal São Paulo.

German :

Während der zweitägigen Veranstaltung werden historische und zeitgenössische Filme von Filmemachern und Dokumentarfilmern aus Brasilien und Afrika gezeigt.

Italiano :

Per due giorni, un programma di film storici e contemporanei di registi e documentaristi brasiliani e africani sarà presentato in dialogo con tavole rotonde guidate dai co-curatori della Bienal São Paulo.

Espanol :

Durante 2 días, se presentará un programa de películas históricas y contemporáneas de cineastas y documentalistas de Brasil y África, en diálogo con mesas redondas dirigidas por los cocuradores de la Bienal de São Paulo.

