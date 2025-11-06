BIENALSUR. Voix, gestes, traductions. Vidéos de Leticia Obeid Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux

BIENALSUR. Voix, gestes, traductions. Vidéos de Leticia Obeid 6 novembre – 12 décembre Instituto Cervantes de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T10:00:00 – 2025-11-06T17:00:00

Fin : 2025-12-12T10:00:00 – 2025-12-12T14:00:00

BIENALSUR a dévoilé le 2 juin 2025 son programme 2025 au siège de l’UNESCO à Paris. Ce faisant, elle réaffirme son engagement en faveur d’un humanisme contemporain — une vision selon laquelle l’art constitue un puissant levier d’expériences sensorielles et intellectuelles accessibles au plus grand nombre.

Ce projet, spécialement préparé pour l’Institut Cervantes de Bordeaux, est centré sur l’œuvre de Leticia Obeid, une artiste dont le travail se déploie dans un territoire diversifié où le langage, la parole et leur relation avec l’image sont toujours présents. Dans ce cas précis, le projet se concentre sur les formes de traduction qui se produisent dans la circulation transnationale des arts du spectacle, du théâtre et du cinéma, à travers cinq œuvres vidéo projetées en boucle. Les voix se travestissent, les gestes sont parfois désarticulés des sons, l’expressivité d’une langue est décalée par rapport à la gestuelle de ceux qui s’expriment dans une autre langue. On peut dire que les traductions réduisent les sens… mais en y regardant de plus près, on peut peut-être les considérer comme une occasion de les élargir. C’est le sujet de cette exposition : repenser les migrations des sens à partir de la relation entre les voix et les gestes.

Leticia Obeid est née à Cordoba en 1975. Elle vit et travaille à Buenos Aires, en Argentine. Diplômée de l’Université nationale de Cordoba en 2001. La mémoire, les langues, les langages, les traductions entre différents mondes, les problèmes de communication, l’impact de la lecture sur la perception de la réalité, l’action la plus primitive de l’écriture et sa trace matérielle, sont quelques-uns des thèmes qui reviennent sans cesse dans son œuvre.

