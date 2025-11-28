Bienfaits et usage des cristaux au quotidien Centre de formation UELAS Gap

Bienfaits et usage des cristaux au quotidien

Centre de formation UELAS Bâtiment Aurora Micropolis Gap Hautes-Alpes

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28

Conférence animée par Flavy Aillaud, Lithothérapeute et énergéticienne

Centre de formation UELAS Bâtiment Aurora Micropolis Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 51 57 97 uelas.gap@gmail.com

English :

Lecture by Flavy Aillaud, Lithotherapist and energy specialist

Benefits and everyday uses of crystals

German :

Konferenz unter der Leitung von Flavy Aillaud, Lithotherapeutin und Energetikerin

Vorteile und Verwendung von Kristallen im Alltag

Italiano :

Conferenza di Flavy Aillaud, litoterapeuta e specialista dell’energia

I benefici e l’uso quotidiano dei cristalli

Espanol :

Conferencia de Flavy Aillaud, litoterapeuta y especialista en energía

Los beneficios y el uso cotidiano de los cristales

