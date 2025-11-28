Bienfaits et usage des cristaux au quotidien Centre de formation UELAS Gap

Bienfaits et usage des cristaux au quotidien Centre de formation UELAS Gap vendredi 28 novembre 2025.

Bienfaits et usage des cristaux au quotidien

Centre de formation UELAS Bâtiment Aurora Micropolis Gap Hautes-Alpes

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 20:30:00

Date(s) :
2025-11-28

Conférence animée par Flavy Aillaud, Lithothérapeute et énergéticienne
Bienfaits et usage des cristaux au quotidien
  .

Centre de formation UELAS Bâtiment Aurora Micropolis Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 51 57 97  uelas.gap@gmail.com

English :

Lecture by Flavy Aillaud, Lithotherapist and energy specialist
Benefits and everyday uses of crystals

German :

Konferenz unter der Leitung von Flavy Aillaud, Lithotherapeutin und Energetikerin
Vorteile und Verwendung von Kristallen im Alltag

Italiano :

Conferenza di Flavy Aillaud, litoterapeuta e specialista dell’energia
I benefici e l’uso quotidiano dei cristalli

Espanol :

Conferencia de Flavy Aillaud, litoterapeuta y especialista en energía
Los beneficios y el uso cotidiano de los cristales

L’événement Bienfaits et usage des cristaux au quotidien Gap a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées