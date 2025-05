Biennale Artoutsider – L »artsolite (salle magique) Saint-Jean-en-Royans, 5 juin 2025 07:00, Saint-Jean-en-Royans.

Drôme

Biennale Artoutsider L »artsolite (salle magique) 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-09

2025-06-05

Venez découvrir le travail d’Elise Geoffrion et Mina Lobamanen à L »artsolite, l’un des 13 lieux d’exposition de la Biennale Artoutsider !

Organisé par La biennale de l’Artoutsider et L »artsolite.

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

English :

Discover the work of Elise Geoffrion and Mina Lobamanen at L »artsolite, one of the 13 exhibition venues of the Artoutsider Biennial!

Organized by La biennale de l’Artoutsider and L »artsolite.

German :

Entdecken Sie die Arbeit von Elise Geoffrion und Mina Lobamanen in L »artsolite, einem der 13 Ausstellungsorte der Artoutsider Biennale!

Organisiert von La biennale de l’Artoutsider und L »artsolite.

Italiano :

Venite a scoprire il lavoro di Elise Geoffrion e Mina Lobamanen a L’artsolite, una delle 13 sedi espositive della Biennale Artoutsider!

Organizzata da La biennale de l’Artoutsider e L’artsolite.

Espanol :

Venga a descubrir la obra de Elise Geoffrion y Mina Lobamanen en L »artsolite, uno de los 13 lugares de exposición de la Bienal Artoutsider

Organizado por La biennale de l’Artoutsider y L »artsolite.

