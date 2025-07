Biennale d’Alsace Riquewihr

Du 8 août au 2 novembre 2025, Riquewihr accueille la Biennale d’Alsace. Sculptures monumentales, peintures, céramiques, photographies et scénographies mêlant tradition et nouvelles technologies envahiront le centre-ville et ses monuments. Une trentaine d’artistes internationaux, dont Telmo Guerra (médaillé en arts aux JO de paris) et Pedro Marques (Primé à Montreux), seront présents. Une IA dédiée à l’art dialoguera avec les visiteurs. Parcourez les ruelles via des chemins thématiques pour une expérience unique. L’Espace Art Fair mettra en lumière artistes émergents et alsaciens. Un trophée récompensera le meilleur artiste alsacien de l’année.

English :

Monumental sculptures, paintings, ceramics, photographs and scenography

combining tradition and new technologies will invade the city center and its monuments.

Some thirty international artists, including Telmo Guerra and Pedro Marques, will be

present. An AI dedicated to art will be on hand to interact with visitors.

German :

Monumentale Skulpturen, Gemälde, Keramiken, Fotografien und Szenografien

die Tradition und neue Technologien miteinander verbinden, werden das Stadtzentrum und seine Denkmäler erobern.

Etwa 30 internationale Künstler, darunter Telmo Guerra und Pedro Marques, werden anwesend sein

anwesend sein. Eine der Kunst gewidmete IA wird mit den Besuchern in einen Dialog treten.

Italiano :

Sculture monumentali, dipinti, ceramiche, fotografie e allestimenti scenografici che combinano tradizione e nuove tecnologie

che combinano tradizione e nuove tecnologie, si impadroniranno del centro della città e dei suoi monumenti.

Saranno presenti circa trenta artisti internazionali, tra cui Telmo Guerra e Pedro Marques

presenti. Un’AI dedicata all’arte sarà a disposizione dei visitatori.

Espanol :

Esculturas monumentales, pinturas, cerámicas, fotografías y montajes escenográficos

que combinan tradición y nuevas tecnologías tomarán el centro de la ciudad y sus monumentos.

Estarán presentes una treintena de artistas internacionales, entre ellos Telmo Guerra y Pedro Marques

estarán presentes. Una IA dedicada al arte estará a disposición de los visitantes para charlar con ellos.

