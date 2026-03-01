Biennale d’aquarelle en Touraine Ballan-Miré

Biennale d’aquarelle en Touraine

Dimanche 2026-03-28 10:00:00

2026-03-29 19:00:00

2026-03-28

Cette manifestation réunira une sélection d’artistes aquarellistes de renom ainsi que de jeunes talents émergents.

Invités d’honneur Emmanuelle Brunet aquarelliste Tourangelle et Joëlle Krupa Toulousaine. Chacune effectuera une démonstration en public le samedi et le dimanche. Des ateliers d’animation autour de l’aquarelle seront proposées au public.

Food truck et petite restauration sur place. .

Impasse de la Haye Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 51 70 06

English :

This event will bring together a selection of renowned watercolor artists as well as young emerging talents.

Guests of honor: watercolorist Emmanuelle Brunet from Touraine and Joëlle Krupa from Toulouse. Watercolor workshops. Food truck and snacks on site.

