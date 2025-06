Biennale d’Art Contemporain Romanesque – Le Montsac Saint-Christophe-en-Brionnais 17 juin 2025 07:00

Saône-et-Loire

Biennale d’Art Contemporain Romanesque Le Montsac Centre d’Etudes des Patrimoines Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

La Biennale d’art contemporain Romanesque (3ème édition), en accès libre, est organisée dans onze lieux du circuit des églises romanes du Charolais-Brionnais et au siège du Centre d’études des Patrimoines Culturels en Charolais-Brionnais (CEP). Des œuvres d’art actuel (peintures, dessins, sculptures, installations, photographies, céramiques, créations textiles…) dialoguent avec les richesses d’un patrimoine architectural exceptionnel.

La Biennale produit des rencontres originales au gré de la découverte des monuments historiques et des propositions des artistes. Organisée par le CEP et l’association belge Lieux-Communs, cette 3ème édition de Romanesque invite à un regard inédit sur le territoire du Charolais- Brionnais et son patrimoine médiéval.

Un carnet du visiteur téléchargeable sur le site « www.charolais-brionnais.net » permet de planifier ses visites à la découverte des oeuvres de Sonia Aniceto, Zoé Benoit, Jade Boissin, Camille Bruat, Chloé Girten, Isabella Hin, Fantine Isis, Lucie Kerouedan, Manon Pellan, Eugenia Reznik, Kee-Tea Rha et Julie Susset. .

Le Montsac Centre d’Etudes des Patrimoines

Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 90 29 cep.charolaisbrionnais@gmail.com

