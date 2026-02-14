Biennale d’Art sur Papier 2026, Salle Maurice Cointe, Le Chesnay-Rocquencourt

Biennale d’Art sur Papier 2026 9 – 12 avril Salle Maurice Cointe Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T14:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00

La Biennale d’Art sur Papier 2026 du Chesnay-Rocquencourt réunira une vingtaine d’artistes aux techniques variées : Aquarelle, Dessin, Gravure, Pastel, Photo, Sculpture etc.

Salle Maurice Cointe 9 rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.artlitt.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 54 77 85 »}, {« type »: « email », « value »: « catherine.camus@outlook.com »}]

Salon d’art sur papier Expo Art

Catherine CAMUS