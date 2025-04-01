Informations pratiques

Duras

Biennale de l’association internationale Marguerite Duras

Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Tout un programme à venir autour de Marguerite Duras. Programme à consulter en image

Tout un programme à venir autour de Marguerite Duras. Programme à consulter en image .

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 92 47 03 asso.margueriteduras@gmail.com

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English : Biennale de l’association internationale Marguerite Duras

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L’événement Biennale de l’association internationale Marguerite Duras Duras a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Duras – CDT47