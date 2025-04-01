Biennale de l’association internationale Marguerite Duras Duras
samedi 3 octobre 2026 · Duras
Informations pratiques
Duras
Biennale de l’association internationale Marguerite Duras
Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-04 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Tout un programme à venir autour de Marguerite Duras. Programme à consulter en image
Tout un programme à venir autour de Marguerite Duras. Programme à consulter en image .
Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 92 47 03 asso.margueriteduras@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biennale de l’association internationale Marguerite Duras
A whole program %E0 centered on Marguerite Duras. View the program %E0 in the image
L’événement Biennale de l’association internationale Marguerite Duras Duras a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Duras – CDT47
À voir aussi à Duras (Lot-et-Garonne)
- L’artisanat : un patrimoine, Château de Duras, Duras 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine au Château de Duras Duras 19 septembre 2026
- Visite guidée du château de Duras, Château de Duras, Duras 19 septembre 2026
- Le chemin des Ducales Concert au château de Duras Duras 26 septembre 2026
- Rando marche sportive autour de Duras Duras 29 septembre 2026