Biennale de poésie Les Ailleurs Charleville-Mézières

Cette année sera marquée par un programme riche et varié, grâce à l’association de tous les partenaires culturels avec la présence de nombreux artistes, proposant conférences, lectures, visites guidées, spectacles dont voici les temps forts.La poésie visuelle à l’honneur Le premier temps fort de cette biennale aura lieu le mardi 18 octobre, à la MCL Ma Bohème. L’artiste Frédérique Forgeard, proposera une création originale mettant en valeur la poésie visuelle.La MCL Ma Bohème proposera également au public de s’inventer artiste le temps d’une soirée, le mercredi 19 octobre, via une scène ouverte pluridisciplinaire. Chacun sera libre de monter sur scène pour présenter sa performance artistique, musicale ou poétique ou laisser libre court à son inspiration.L’inauguration de la Biennale aura lieu le jeudi 20 octobre au TCM avec le concert de Jean-François Zygel. Ce récital d’improvisation étonnant rend hommage au grand Victor Hugo. Le pianiste et compositeur transfigurera en musique le verbe immense et mouvementé du plus célèbre des poètes français.Le vendredi 21 octobre sera placé sous le signe des femmes. Une visite guidée de l’exposition Je rêve d’être quelque chose entre les poètes et les peintres, les illustratrices de Rimbaud présentée à la maison des Ailleurs, est proposée à 16 h.La soirée se poursuit avec l’ouverture de l’exposition Elle(s) : Poètesses Intermédia en France de 1959 à 2023 à l’Auberge verte par l’association Poesie is not dead . L’exposition sera présentée par Anne-Christine Royère, maître de conférence à l’université de Reims Champagne-Ardenne dont les travaux portent sur les poésies des XXe et XXIe siècles.Enfin la soirée sera rythmée par des lectures et des performances poétiques réalisées par des poétesses invitées spécialement pour l’évènement.Le samedi 22 octobre aura lieu à la MCL Ma Bohème Défilé de maux . Ce défilé de mode sur le thème des violences faites aux femmes est proposé par les élèves de la section Arts Plastiques du Lycée Verlaine et leur professeur Philippe Laffay. Suivra une conférence de Thierry Dardart, organisée par l’Association Internationale des Amis de Rimbaud, à propos de son ouvrage consacré au Capitaine Rimbaud. Seront aussi présent les souffleurs commandos poétiques et leur Rossignol. Ils viendront vous chuchoter à l’oreille des secrets poétiques, philosophiques et littéraires.Enfin le Centre de créations pour l’Enfance Maison de la poésie de Tinqueux proposera ses jeux poétiques. Cette journée se terminera par un moment convivial à 20 h au bar le Vert Bock, où MaelstrÖm reEvolution, groupe poétique Bruxellois, proposera une soirée festive et musicale autour de performances poétiques.Le dimanche 23 octobre, l’église SaintRemi servira d’écrin pour clore cette Biennale. Le spectacle Dans l’azur des nuits transparentes y sera joué par la compagnie Théâtre du petit pont. Ce spectacle met en résonance des poèmes du XIXe sur le thème de la Nuit avec six nocturnes de Frédéric Chopin. Cette représentation sera précédée d’une visite guidée de l’église par l’animateur de l’architecture et du patrimoine à 15 h.Des lieux insolites Tout au long de la Biennale, des lectures, visites guidées et découvertes de lieu insolite, comme l’espace patrimoine de la médiathèque seront proposées aux visiteurs. La librairie-imprimerie-galerie Arch’Libris ouvre ses portes en continu de 11 h à 17 h, les jeudi 20 et vendredi 21. François Quinart, 6e génération d’une famille d’imprimeurs, fait découvrir aux visiteurs l’atelier de typographie de l’imprimerie fondée en 1830 et leur propose de repartir avec un tirage du poème Ma Bohème . Le point d’orgue jeune public de cette biennale sera la déclamation du poème Ma Bohème sur la place Ducale par les élèves des écoles primaires le vendredi 21 à 15 h.De nombreuses activités seront aussi proposées en direction des scolaires, ateliers d’écriture et de création avec des poètes, séance de cinéma proposée par la Pellicule ensorcelée. D’autres surprises seront à découvrir dans le programme de cette biennale.Découvrir le programme

English :

This year will be marked by a rich and varied program, thanks to the association of all our cultural partners and the presence of numerous artists, offering lectures, readings, guided tours and shows, the highlights of which are listed below.Visual poetry in the spotlight: The first highlight of this biennial event will take place on Tuesday, October 18, at the MCL Ma Bohème. The MCL Ma Bohème will also be inviting the public to invent themselves as artists for one evening, Wednesday October 19, via a multi-disciplinary open stage. The Biennial will be inaugurated on Thursday, October 20 at the TCM with a concert by Jean-François Zygel. This astonishing improvisational recital pays tribute to the great Victor Hugo. The pianist and composer will transform the immense and turbulent words of the most famous of French poets into music.Friday October 21 will be dedicated to women. A guided tour of the exhibition Je rêve d?être quelque chose entre les poètes et les peintres, les illustratrices de Rimbaud (I dream of being something between poets and painters, Rimbaud’s illustrators) presented at the Maison des Ailleurs, is offered at 4 p.m.The evening continues with the opening of the exhibition Elle(s) Poètesses Intermédia en France de 1959 à 2023 at the Auberge verte by the association Poesie is not dead . The exhibition will be presented by Anne-Christine Royère, senior lecturer at the University of Reims Champagne-Ardenne, whose work focuses on 20th and 21st century poetry.The evening will be punctuated by poetry readings and performances by poetesses specially invited for the event.Saturday October 22 at the MCL Ma Bohème: Défilé de maux . This fashion show on the theme of violence against women is put on by students from the Lycée Verlaine?s Plastic Arts section and their teacher Philippe Laffay. This will be followed by a lecture by Thierry Dardart, organized by the Association Internationale des Amis de Rimbaud, about his book on Captain Rimbaud. Also on hand will be Les souffleurs commandos poétiques and their Nightingale. Finally, the Centre de créations pour l?Enfance ? Maison de la poésie de Tinqueux will be offering its poetic games. The day will conclude with a convivial evening at 8pm at the Vert Bock bar, where MaelstrÖm reEvolution, a poetic group from Brussels, will offer a festive and musical evening of poetic performances.On Sunday, October 23, the Saint-Remi church will be the setting for the Biennial event. The show Dans l?azur des nuits transparentes will be performed by the Théâtre du petit pont company. The show brings together 19th-century poems on the theme of Night with six nocturnes by Frédéric Chopin. The performance will be preceded by a guided tour of the church by the architecture and heritage coordinator at 3 p.m.Unusual places Throughout the Biennale, visitors will be able to enjoy readings, guided tours and discoveries of unusual places, such as the heritage area of the mediatheque. The Arch?Libris bookshop-printshop-gallery will be open continuously from 11 a.m. to 5 p.m. on Thursday 20th and Friday 21st. François Quinart, 6th generation of a family of printers, will show visitors around the letterpress workshop of the printing house founded in 1830, and offer them the chance to take home a print of the poem Ma Bohème . The highlight of the biennial event for young audiences will be the declamation of the poem Ma Bohème in Place Ducale by elementary school pupils on Friday 21st at 3 p.m. Numerous activities will also be on offer for schoolchildren, including writing and creative workshops with poets, and a film screening by La Pellicule ensorcelée. Other surprises await you in the biennial program.Discover the program

German :

In diesem Jahr wird es ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm geben, dank der Zusammenarbeit aller Kulturpartner und der Anwesenheit zahlreicher Künstler, die Vorträge, Lesungen, Führungen und Aufführungen anbieten. Hier die Highlights.Visuelle Poesie im Mittelpunkt: Der erste Höhepunkt dieser Biennale findet am Dienstag, den 18. Oktober, in der MCL Ma Bohème statt. Die Künstlerin Frédérique Forgeard wird eine originelle Kreation vorführen, die die visuelle Poesie in den Vordergrund stellt.19. Oktober: Die MCL Ma Bohème bietet dem Publikum die Möglichkeit, sich einen Abend lang als Künstler zu erfinden. Die Eröffnung der Biennale findet am Donnerstag, den 20. Oktober im TCM mit einem Konzert von Jean-François Zygel statt. Dieses erstaunliche Improvisationskonzert ist eine Hommage an den großen Victor Hugo. Der Pianist und Komponist wird das immense und bewegte Wort des berühmtesten aller französischen Dichter in Musik verwandeln.Freitag, der 21. Oktober, steht im Zeichen der Frauen. Um 16 Uhr findet eine Führung durch die Ausstellung Je rêve d’être quelque chose entre les poètes et les peintres, les illustratrices de Rimbaud im Maison des Ailleurs statt.Der Abend geht weiter mit der Eröffnung der Ausstellung Elle(s): Poètesses Intermédia en France de 1959 à 2023 in der Auberge verte durch den Verein Poesie is not dead . Die Ausstellung wird von Anne-Christine Royère, Dozentin an der Universität Reims Champagne-Ardenne, die sich in ihrer Arbeit mit der Poesie des 20. und 21. Jahrhunderts befasst, vorgestellt und der Abend wird von Lesungen und poetischen Performances von Dichterinnen begleitet, die eigens für diese Veranstaltung eingeladen wurden.Am Samstag, den 22. Oktober, findet in der MCL Ma Bohème die Défilé de maux statt. Diese Modenschau zum Thema Gewalt gegen Frauen wird von den Schülern der Abteilung Bildende Kunst des Lycée Verlaine und ihrem Lehrer Philippe Laffay veranstaltet. Es folgt ein Vortrag von Thierry Dardart über sein Buch über Kapitän Rimbaud, der von der Association Internationale des Amis de Rimbaud organisiert wird. Ebenfalls anwesend sind die poetischen Kommandobläser mit ihrer Nachtigall. Sie werden Ihnen poetische, philosophische und literarische Geheimnisse ins Ohr flüstern, während das Centre de créations pour l’Enfance ? Maison de la poésie de Tinqueux seine poetischen Spiele vor. Der Tag endet mit einem gemütlichen Beisammensein um 20 Uhr in der Bar Le Vert Bock, wo MaelstrÖm reEvolution, eine Poesiegruppe aus Brüssel, einen festlichen und musikalischen Abend mit poetischen Performances veranstaltet.Am Sonntag, den 23. Oktober, bildet die Kirche SaintRemi den Rahmen für den Abschluss der Biennale. Das Stück Dans l’azur des nuits transparentes wird von der Theatergruppe Théâtre du petit pont aufgeführt. In dieser Aufführung werden Gedichte aus dem 19. Jahrhundert über die Nacht mit sechs Nocturnes von Frédéric Chopin in Resonanz gebracht. Vor der Aufführung findet um 15 Uhr eine Führung durch die Kirche mit dem Animateur de l’architecture et du patrimoine statt.Ungewöhnliche Orte Während der gesamten Biennale werden den Besuchern Lesungen, Führungen und Entdeckungen an ungewöhnlichen Orten wie dem Kulturerbebereich der Mediathek angeboten. Die Buchhandlung, Druckerei und Galerie Arch?Libris öffnet ihre Türen am Donnerstag, den 20. und Freitag, den 21. durchgehend von 11.00 bis 17.00 Uhr. François Quinart, die sechste Generation einer Druckerfamilie, führt die Besucher durch die Buchdruckwerkstatt der 1830 gegründeten Druckerei und bietet ihnen die Möglichkeit, einen Druck des Gedichts Ma Bohème mit nach Hause zu nehmen. Der Höhepunkt der Biennale für ein junges Publikum ist die Deklamation des Gedichts Ma Bohème auf dem Place Ducale durch Grundschüler am Freitag, den 21. Juni um 15 Uhr.Es werden auch zahlreiche Aktivitäten für Schulklassen angeboten: Schreib- und Kreativworkshops mit Dichtern, eine Filmvorführung von La Pellicule ensorcelée (Der verhexte Film). Weitere Überraschungen sind im Programm der Biennale zu finden.Entdecken Sie das Programm

Italiano :

Quest’anno sarà caratterizzato da un programma ricco e variegato, grazie all’associazione di tutti i partner culturali e alla presenza di numerosi artisti, che offriranno conferenze, letture, visite guidate e spettacoli, i cui punti salienti sono elencati di seguito.Poesia visiva sotto i riflettori: il primo evento di spicco di questa biennale avrà luogo martedì 18 ottobre, presso l’MCL Ma Bohème. L’MCL Ma Bohème darà inoltre al pubblico la possibilità di inventarsi artista per una sera, mercoledì 19 ottobre, con un open stage multidisciplinare. La Biennale sarà inaugurata giovedì 20 ottobre al TCM con un concerto di Jean-François Zygel. Questo sorprendente recital di improvvisazione rende omaggio al grande Victor Hugo. Il pianista e compositore trasformerà in musica le immense e turbolente parole del più famoso dei poeti francesi. Venerdì 21 ottobre sarà dedicato alle donne. La visita guidata alla mostra Je rêve d’être quelque chose entre les poètes et les peintres, les illustratrices de Rimbaud (Sogno di essere qualcosa tra i poeti e i pittori, le illustratrici di Rimbaud) alla Maison des Ailleurs avrà luogo alle 16.00.La serata prosegue con l’inaugurazione della mostra Elle(s): Poètesses Intermédia en France de 1959 à 2023 all’Auberge verte a cura dell’associazione Poesie is not dead . La mostra sarà presentata da Anne-Christine Royère, docente all’Università di Reims Champagne-Ardenne, il cui lavoro si concentra sulla poesia del XX e XXI secolo. La serata sarà scandita da letture di poesie e performance di donne poeta invitate appositamente per l’evento. Sabato 22 ottobre, l’MCL Ma Bohème ospiterà la sfilata Défilé de maux . Questa sfilata di moda sul tema della violenza contro le donne è realizzata dagli studenti della sezione Arti Visive del Lycée Verlaine e dal loro insegnante Philippe Laffay. Seguirà una conferenza di Thierry Dardart, organizzata dall’Association Internationale des Amis de Rimbaud, sul suo libro sul Capitano Rimbaud. Saranno presenti anche i souffleurs commandos poétiques e il loro Nightingale. Infine, il Centre de créations pour l’Enfance? Maison de la poésie de Tinqueux proporrà i suoi giochi poetici. La giornata si concluderà con una serata conviviale alle 20.00 presso il bar Vert Bock, dove il gruppo poetico MaelstrÖm reEvolution di Bruxelles offrirà una serata festosa e musicale di performance poetiche.Domenica 23 ottobre, la Chiesa di Saint-Remi farà da cornice all’evento della Biennale. Dans l’azur des nuits transparentes sarà messo in scena dalla compagnia Théâtre du petit pont. Lo spettacolo riunisce poesie del XIX secolo sul tema della notte e sei notturni di Frédéric Chopin. Lo spettacolo sarà preceduto da una visita guidata della chiesa a cura del coordinatore dell’architettura e del patrimonio alle 15.00: Per tutta la durata della Biennale, i visitatori potranno assistere a letture, visite guidate e scoperte di luoghi insoliti, come l’area del patrimonio della mediateca. La libreria-stamperia-galleria Arch?Libris sarà aperta ininterrottamente dalle 11.00 alle 17.00 di giovedì 20 e venerdì 21. François Quinart, sesta generazione di una famiglia di tipografi, mostrerà ai visitatori il laboratorio di stampa della tipografia fondata nel 1830 e offrirà loro la possibilità di portare a casa una stampa del poema Ma Bohème . Il momento culminante dell’evento biennale per il pubblico giovane sarà la recita della poesia Ma Bohème in Place Ducale da parte degli alunni delle scuole elementari venerdì 21 alle ore 15. Ci sarà anche un’ampia gamma di attività per gli studenti, tra cui laboratori di scrittura e creativi con i poeti e una proiezione di film organizzata da La Pellicule ensorcelée. E ci saranno molte altre sorprese nel programma della biennale.Scoprite il programma

Espanol :

Este año el programa será rico y variado, gracias a la asociación de todos los socios culturales y a la presencia de numerosos artistas, que ofrecerán conferencias, lecturas, visitas guiadas y espectáculos, entre los que destacan los siguientes.La poesía visual en el punto de mira: El primer plato fuerte de esta bienal tendrá lugar el martes 18 de octubre, en el MCL Ma Bohème. El MCL Ma Bohème también ofrecerá al público la oportunidad de inventarse a sí mismos como artistas durante una noche, el miércoles 19 de octubre, con un escenario abierto multidisciplinar. La Bienal se inaugurará el jueves 20 de octubre en el TCM con un concierto de Jean-François Zygel. Este sorprendente recital de improvisación rinde homenaje al gran Victor Hugo. El pianista y compositor transformará en música las inmensas y turbulentas palabras del más célebre de los poetas franceses.El viernes 21 de octubre estará dedicado a las mujeres. A las 16.00 h tendrá lugar una visita guiada a la exposición Je rêve d’être quelque chose entre les poètes et les peintres, les illustratrices de Rimbaud (Sueño con ser algo entre los poetas y los pintores, las ilustradoras de Rimbaud) en la Maison des Ailleurs.La velada continúa con la inauguración de la exposición Elle(s): Poètesses Intermédia en France de 1959 à 2023 en el Auberge verte a cargo de la asociación Poesie is not dead (La poesía no ha muerto). La exposición será presentada por Anne-Christine Royère, profesora de la Universidad de Reims-Champagne-Ardenne cuyos trabajos se centran en la poesía de los siglos XX y XXI. La velada estará amenizada por lecturas de poemas y actuaciones de poetisas invitadas especialmente para el evento. El sábado 22 de octubre, el MCL Ma Bohème acogerá el desfile de moda Défilé de maux . Este desfile de moda sobre el tema de la violencia contra las mujeres está organizado por los alumnos de la sección de Artes Visuales del Liceo Verlaine y su profesor Philippe Laffay. A continuación tendrá lugar una conferencia de Thierry Dardart, organizada por la Association Internationale des Amis de Rimbaud, acerca de su libro sobre el Capitán Rimbaud. También estarán presentes los souffleurs commandos poétiques y su Ruiseñor. Por último, el Centre de créations pour l’Enfance ? Maison de la poésie de Tinqueux realizará sus juegos poéticos. La jornada concluirá con una velada de convivencia a las 20.00 h en el bar Vert Bock, donde MaelstrÖm reEvolution, grupo poético de Bruselas, ofrecerá una velada festiva y musical de actuaciones poéticas.El domingo 23 de octubre, la iglesia de Saint-Remi será el escenario de la Bienal. Dans l’azur des nuits transparentes será representado por la compañía Théâtre du petit pont. El espectáculo reúne poemas del siglo XIX sobre el tema de la Noche con seis nocturnos de Frédéric Chopin. La representación irá precedida de una visita guiada a la iglesia a cargo del coordinador de arquitectura y patrimonio, a las 15.00 horas: Durante toda la Bienal, los visitantes podrán disfrutar de lecturas, visitas guiadas y descubrimientos de lugares insólitos, como el espacio patrimonial de la mediateca. La librería-imprenta-galería Arch?Libris estará abierta ininterrumpidamente de 11:00 a 17:00 el jueves 20 y el viernes 21. François Quinart, sexta generación de una familia de impresores, mostrará a los visitantes el taller de tipografía de la imprenta fundada en 1830 y les ofrecerá la posibilidad de llevarse a casa una impresión del poema Ma Bohème . El momento culminante de la bienal para el público joven será el recital del poema Ma Bohème en la Plaza Ducal, a cargo de alumnos de primaria, el viernes 21 a las 15.00 h. También habrá un amplio abanico de actividades para escolares, como talleres de escritura y creación con poetas y la proyección de una película organizada por La Pellicule ensorcelée. Y no faltarán otras sorpresas en el programa de la bienal.Descubra el programa

