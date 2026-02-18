Biennale des Artisans d’Art Salle des fêtes Houlgate
Biennale des Artisans d’Art Salle des fêtes Houlgate samedi 23 mai 2026.
Biennale des Artisans d’Art
Salle des fêtes 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Travail de la terre, du feu, du bois, du verre, du papier, du textile, du métal et de la pierre… C’est l’occasion de découvrir des métiers insolites ou classiques revisités, de s’émerveiller devant des créations uniques !
Travail de la terre, du feu, du bois, du verre, du papier, du textile, du métal et de la pierre… C’est l’occasion de découvrir des métiers insolites ou classiques revisités, de s’émerveiller devant des créations uniques ! .
Salle des fêtes 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie
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English : Biennale des Artisans d’Art
Working with clay, fire, wood, glass, paper, textiles, metal and stone… It’s a chance to discover unusual or classic crafts, and to marvel at some unique creations!
L’événement Biennale des Artisans d’Art Houlgate a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Normandie Pays d’Auge