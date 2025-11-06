BIENNALE DES ARTS DE LA SCÈNE EN MÉDITERRANÉE Montpellier

BIENNALE DES ARTS DE LA SCÈNE EN MÉDITERRANÉE

Domaine de Grammont Montpellier

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-22

2025-11-06

Treize structures culturelles à Montpellier et à l’entour invitent pendant trois semaines des équipes artistiques venues des deux rives de la Méditerranée.

La Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée, 3e édition, se déploie pendant trois semaines, à Montpellier et à l’entour.

Initiée par le Théâtre des 13 vents CDN Montpellier et conçue par un ensemble de partenaires culturels du territoire, elle accueille des équipes artistiques travaillant sur les rives de la Méditerranée. I

Donner un aperçu de la création en Méditerranée, croiser des territoires géographiques et imaginaires, partager avec toutes et tous des questions artistiques et politiques, rendre sensibles les contradictions et les espérances, c’est là l’idée, l’esprit, qui anime cette Biennale, sa seule et simple nécessité.

Une programmation riche et multidisciplinaire autour de la création contemporaine, qui mêle théâtre, danse, musique, performances et écritures.

Programme complet en ligne

→ Pass BASM

30€ pour 3 spectacles sur l’ensemble des propositions de la Biennale (place supplémentaire 10€) nominatif, en vente exclusivement au Théâtre des 13 vents 04 67 99 25 00, reservation@13vents.fr et ici dans la limite des places disponibles

→ Pass Soirée

20€ pour 2 spectacles de la Biennale dans la même soirée

nominatif, en vente dans les lieux de représentations d’une même soirée, dans la limite des places disponibles .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Thirteen cultural structures in and around Montpellier invite artistic teams from both shores of the Mediterranean for three weeks.

German :

Dreizehn kulturelle Einrichtungen in Montpellier und Umgebung laden drei Wochen lang Künstlerteams von beiden Seiten des Mittelmeers ein.

Italiano :

Tredici strutture culturali di Montpellier e dintorni invitano per tre settimane squadre artistiche provenienti dalle due sponde del Mediterraneo.

Espanol :

Trece estructuras culturales de Montpellier y sus alrededores invitan durante tres semanas a equipos artísticos de las dos orillas del Mediterráneo.

