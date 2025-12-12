Biennale des Écritures du Réel #8 Soirée autour de la mémoire arménienne Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Biennale des Écritures du Réel #8 Soirée autour de la mémoire arménienne

Samedi 4 avril 2026 de 19h à 21h30. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement

19 h Pieds nus (Votke bobik) par la compagnie Basalte

20 h 30 Au bord de l’effacement, rencontre avec l’historienne Anouche Kunth Lectures théâtralisées

Pieds nus (Votke bobik) Théâtre





Le mot histoire est un peu prétentieux écrit Anna. Rien n’est romantique dans l’histoire de ces gens ballottés en équilibre entre la misère, les rêves, l’amour simple et sans condition pour leurs enfants, et le travail qui leur rendait l’honneur. Voilà quelques petits grains que j’ai conservés précieusement dans ma main, intacts, et que je vais égrener avec plaisir. Je n’ai rien inventé . Et pourtant il s’agit bien d’une histoire, d’histoires, d’Histoire. Le jour où Agnès Guignard reçoit des mains de sa mère Anna un cahier d’école dans lequel celle-ci a retranscrit le récit de vie d’Hagop, le grand-père d’Agnès, commence alors pour l’actrice et autrice, le trajet du saumon. Celui qui remonte la rivière où il est né. Ce spectacle a été nominé au Prix Maeterlinck de la critique en Belgique dans la catégorie seul.e en scène.







Rencontre avec Anouche Kunth historienne, autour de son ouvrage Au bord de l’effacement, sur les pas d’exilés arméniens dans l’entre-deux-guerres. Anouche Kunth est une historienne et arménologue française, spécialiste des violences et crimes étatiques, ainsi que de l’exil des Arméniens au lendemain du génocide de 1915, elle est chargée de recherche au CNRS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, EHESS). Elle codirige la revue Sensibilités. Histoire, critique et sciences sociales et a publié Exils arméniens. Du Caucase à Paris (1920-1945) aux éditions Belin en 2016.

Avec le collectif Coudes à coudes







Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles à reservations.archives@departement13.fr et au 04 13 31 82 00 .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

7 pm: Pieds nus (Votke bobik) by compagnie Basalte

8:30 pm: Au bord de l’effacement, meeting with historian Anouche Kunth Staged readings

