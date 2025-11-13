Biennale des illustrateurs Moulins

Biennale des illustrateurs Moulins jeudi 13 novembre 2025.

Biennale des illustrateurs

Centre-ville Moulins Allier

La Biennale des illustrateurs, c’est 8 expositions monographiques durant 11 jours dans des lieux patrimoniaux du quartier historique.

Des ateliers, des performances, des lectures, des spectacles et une librairie éphémère dans une dizaine de lieux.

Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 59 54 04 lesmalcoiffes@orange.fr

English :

The Illustrators? Biennial: 8 solo exhibitions over 11 days in heritage sites in the historic district.

Workshops, performances, readings, shows and an ephemeral bookshop in a dozen venues.

German :

Die Biennale der Illustratoren, das sind: 8 monografische Ausstellungen während 11 Tagen an denkmalgeschützten Orten im historischen Viertel.

Workshops, Performances, Lesungen, Aufführungen und ein temporärer Buchladen an zehn Orten.

Italiano :

La Biennale degli Illustratori: 8 mostre personali in 11 giorni in luoghi storici del quartiere.

Laboratori, performance, letture, spettacoli e un bookshop effimero in una dozzina di sedi.

Espanol :

Bienal de Ilustradores: 8 exposiciones individuales a lo largo de 11 días en espacios patrimoniales del casco histórico.

Talleres, actuaciones, lecturas, espectáculos y una librería efímera en una docena de lugares.

