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AGENDA · Plancy-l'Abbaye

Biennale des Peintres plancéens, Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye, Plancy-l’Abbaye

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Plancy l'Abbaye · Plancy-l'Abbaye

Biennale des Peintres plancéens, Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye, Plancy-l’Abbaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Plancy l'Abbaye
Adresse
10380 Plancy l'Abbaye
Ville
10380 Plancy-l'Abbaye
Département
Aube
Tarif
Entrée libre

Biennale des Peintres plancéens 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye Aube

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le cercle des Peintres plancéens s’est encore agrandi. Pour la troisième édition de la Biennale, dix d’entre eux ont accepté d’exposer leurs toiles. Tous les thèmes seront abordés : paysages, portraits, monuments historiques.

Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye 10380 Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est 0648039208 Biennale des peintres plancéens parking gratuit
Biennale des Peintres Plancéens

©marc melen