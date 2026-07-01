Biennale des Peintres plancéens, Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye, Plancy-l’Abbaye

Informations pratiques

Biennale des Peintres plancéens 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye Aube

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le cercle des Peintres plancéens s’est encore agrandi. Pour la troisième édition de la Biennale, dix d’entre eux ont accepté d’exposer leurs toiles. Tous les thèmes seront abordés : paysages, portraits, monuments historiques.

Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye 10380 Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est 0648039208 Biennale des peintres plancéens parking gratuit

Biennale des Peintres Plancéens

©marc melen