Biennale des Peintres plancéens, Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye, Plancy-l’Abbaye
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Plancy l'Abbaye · Plancy-l'Abbaye
Informations pratiques
Biennale des Peintres plancéens 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye Aube
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Le cercle des Peintres plancéens s’est encore agrandi. Pour la troisième édition de la Biennale, dix d’entre eux ont accepté d’exposer leurs toiles. Tous les thèmes seront abordés : paysages, portraits, monuments historiques.
Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye 10380 Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est 0648039208 Biennale des peintres plancéens parking gratuit
Biennale des Peintres Plancéens
©marc melen