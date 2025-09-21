Biennale du 9e art & Journées Européennes du Patrimoine Création d’une planche de BD collective Place de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin
Biennale du 9e art & Journées Européennes du Patrimoine Création d’une planche de BD collective Place de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin dimanche 21 septembre 2025.
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’artothèque vous propose de participer à un atelier le dimanche 21 septembre de 14h à 17h.
Ce sera également le dernier jour de l’exposition d’Aurélie William Levaux, elle sera donc votre source d’inspiration pour créer une planche de bande dessinée collective! Pour cela l’artiste plasticienne, enseignante à l’ESAM et créatrice des Ateliers de l’Oeil, Marion Dubois, vous propose de vous initier à la gravure sur tétra pak.
Que vous ayez des prédispositions ou non en dessin, lancez-vous !
Atelier gratuit, à partir de 14 ans.
Pour vous inscrire appeler le 02 33 23 39 38 ou écrivez à l’adresse suivante artothèque@cherbourg.fr .
Place de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 38 artotheque@cherbourg.fr
