Biennale du 9e art & Journées Européennes du Patrimoine Création d’une planche de BD collective Place de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Place de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’artothèque vous propose de participer à un atelier le dimanche 21 septembre de 14h à 17h.

Ce sera également le dernier jour de l’exposition d’Aurélie William Levaux, elle sera donc votre source d’inspiration pour créer une planche de bande dessinée collective! Pour cela l’artiste plasticienne, enseignante à l’ESAM et créatrice des Ateliers de l’Oeil, Marion Dubois, vous propose de vous initier à la gravure sur tétra pak.

Que vous ayez des prédispositions ou non en dessin, lancez-vous !

Atelier gratuit, à partir de 14 ans.

Pour vous inscrire appeler le 02 33 23 39 38 ou écrivez à l’adresse suivante artothèque@cherbourg.fr .

Place de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 38 artotheque@cherbourg.fr

