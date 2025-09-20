Biennale du 9e Art. Masterclass autour de la transmission d’un savoir-faire la lithographie [Journées Européennes du Patrimoine] Esplanade de la laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Esplanade de la laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

MASTERCLASS AUTOUR DE LA TRANSMISSION, avec Michael Woolworth et Théophile Berthemet. Michael Woolworth est spécialiste de lithographie et détenteur du titre de Maître d’art. Théophile Berthemet est responsable de l’atelier lithographie de l’ESAM de Caen.

La masterclass sera suivie à 16h d’une démonstration du procédé de l’impression lithographique avec la presse présente dans le parcours de l’exposition Le Repaire de la Méduse.

Gratuit. Sur inscription à compter du 9 septembre 2025, 02 33 23 39 33 ou musees@cherbourg.fr .

Esplanade de la laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

