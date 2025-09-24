BIENNALE DU GRAND SITE Clermont-l’Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-28

2025-09-24

Le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze et ses acteurs se mobilisent pour proposer une série de rendez-vous ouverts à tous, dans les villages du territoire. L’occasion de se rencontrer, de se rassembler autour des projets, de mieux comprendre les paysages et les enjeux qui s’y jouent, et de fêter ensemble le label Grand Site de France.

Retrouvez le programme complet sur le site internet du Grand Site Salagou cirque de Mouèze .

D156 E5 Clermont-l'Hérault 34800 Hérault Occitanie

