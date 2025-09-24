BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU CIRQUE DE MOURÈZE Clermont-l’Hérault
BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU CIRQUE DE MOURÈZE Clermont-l’Hérault mercredi 24 septembre 2025.
BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU CIRQUE DE MOURÈZE
D156 E5 Clermont-l’Hérault Hérault
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-24
Biennale festive du Grand site du Salagou Mourèze
Le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze et
ses acteurs se mobilisent pour proposer une
série de rendez-vous ouverts à
tous, dans les villages du territoire. L’occasion
de se rencontrer, de se rassembler autour des
projets, de mieux comprendre les paysages et
les enjeux qui s’y jouent, et de fêter ensemble
le label Grand Site de France.
D156 E5 Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 44 68 86
English :
Biennale festive du Grand site du Salagou Mourèze
German :
Festliche Biennale der Grand Site du Salagou Mourèze
Italiano :
Evento biennale di festa al Grand Site Salagou Mourèze
Espanol :
Evento festivo bienal en el Grand Site de Salagou Mourèze
