BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU CIRQUE DE MOURÈZE Clermont-l'Hérault

mercredi 24 septembre 2025.

BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU CIRQUE DE MOURÈZE

D156 E5 Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-28

2025-09-24

Biennale festive du Grand site du Salagou Mourèze

Le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze et

ses acteurs se mobilisent pour proposer une

série de rendez-vous ouverts à

tous, dans les villages du territoire. L’occasion

de se rencontrer, de se rassembler autour des

projets, de mieux comprendre les paysages et

les enjeux qui s’y jouent, et de fêter ensemble

le label Grand Site de France.

Retrouvez le programme complet sur



et suivez l’évènement sur Facebook

https://www.facebook.com/grandsitesalagoucirquedemoureze/ .

D156 E5 Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 44 68 86

English :

Biennale festive du Grand site du Salagou Mourèze

German :

Festliche Biennale der Grand Site du Salagou Mourèze

Italiano :

Evento biennale di festa al Grand Site Salagou Mourèze

Espanol :

Evento festivo bienal en el Grand Site de Salagou Mourèze

