BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU MOURÈZE AUTOUR DE L’EAU Celles

BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU MOURÈZE AUTOUR DE L’EAU Celles samedi 27 septembre 2025.

BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU MOURÈZE AUTOUR DE L’EAU

Celles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Un après-midi de rencontres autour des droits des fleuves et des équilibres écologiques. Le Parlement de Loire et des experts partageront leurs réflexions sur la gouvernance des milieux aquatiques. Un temps d’échange organisé dans le cadre du projet de la future Maison de tous les possibles à Celles.

Plusieurs rencontres vous seront proposées au cours de l’après-midi Le Parlement de Loire, un collectif de défense innovant pour les droits de la Loire, viendra parler de la mise en place de sa gouvernance ; des

experts aborderont la question des équilibres écologiques des milieux lacustres, notamment l’organisation autour du Fleuve Hérault.

Cette manifestation est organisée dans le cadre de la future Maison de tous les possibles de Celles un espace réservé à la recherche et à l’échange prévu dans le projet de réhabilitation du village bourg.

Un apéro-concert clôturera cette journée.

Gratuit.

Programme complet de la Biennale 2025 du Grand site Salagou Mourèze https://www.grandsitesalagoumoureze.fr/wp-content/uploads/2025/08/programme_Biennale_2025.pdf .

Celles 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

English :

An afternoon of meetings on river rights and ecological balance. The Parliament of the Loire and experts will share their thoughts on the governance of aquatic environments. A time of exchange organized as part of the project for the future Maison de tous les possibles in Celles.

German :

Ein Nachmittag voller Begegnungen rund um die Rechte der Flüsse und das ökologische Gleichgewicht. Das Loire-Parlament und Experten werden ihre Gedanken zur Governance der aquatischen Lebensräume teilen. Eine Zeit des Austauschs, die im Rahmen des Projekts des zukünftigen Hauses aller Möglichkeiten in Celles organisiert wird.

Italiano :

Un pomeriggio di incontri sui diritti dei fiumi e l’equilibrio ecologico. Il Parlamento della Loira e gli esperti condivideranno le loro riflessioni sulla governance degli ambienti acquatici. Un momento di scambio organizzato nell’ambito del progetto della futura Maison de tous les possibles di Celles.

Espanol :

Una tarde de encuentros sobre los derechos de los ríos y el equilibrio ecológico. El Parlamento del Loira y expertos compartirán sus reflexiones sobre la gobernanza de los medios acuáticos. Un momento de intercambio organizado en el marco del proyecto de la futura Maison de tous les possibles de Celles.

L’événement BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU MOURÈZE AUTOUR DE L’EAU Celles a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC