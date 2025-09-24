BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU MOURÈZE EXPOSTION CELLES, UNE HISTOIRE HORS DU COMMUN Celles

BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU MOURÈZE EXPOSTION CELLES, UNE HISTOIRE HORS DU COMMUN Celles mercredi 24 septembre 2025.

BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU MOURÈZE EXPOSTION CELLES, UNE HISTOIRE HORS DU COMMUN

Celles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-24

À travers cette exposition, plongez dans l’histoire singulière d’un petit village niché au bord du lac du Salagou.

Cette exposition retrace les grandes étapes de l’histoire de ce petit village au bord du lac du Salagou ainsi que son projet de réhabilitation.

Tout public | Gratuit

Programme complet de la Biennale 2025 du Grand site Salagou Mourèze https://www.grandsitesalagoumoureze.fr/wp-content/uploads/2025/08/programme_Biennale_2025.pdf .

Celles 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

English :

This exhibition plunges you into the unique history of a small village nestling on the shores of Lac du Salagou.

German :

Tauchen Sie in dieser Ausstellung in die einzigartige Geschichte eines kleinen Dorfes ein, das am Ufer des Salagou-Sees liegt.

Italiano :

Questa mostra vi immerge nella storia unica di un piccolo villaggio adagiato sulle rive del lago Salagou.

Espanol :

Esta exposición le sumerge en la singular historia de un pequeño pueblo enclavado a orillas del lago Salagou.

L’événement BIENNALE DU GRAND SITE SALAGOU MOURÈZE EXPOSTION CELLES, UNE HISTOIRE HORS DU COMMUN Celles a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC