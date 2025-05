Biennale du verre le vin en toute transparence – Roquefort-la-Bédoule, 7 juin 2025 09:00, Roquefort-la-Bédoule.

Du samedi 7 au dimanche 8 juin 2025 de 9h à 19h. Place de la Libération Roquefort-la-Bédoule Bouches-du-Rhône

Le samedi 7 et dimanche 8 juin 2025, la commune de Roquefort-La Bédoule organise la première édition de sa biennale du verre. Intitulée le vin en toute transparence, elle mettra à l’honneur artisans verriers et viticulteurs passionnés.

Un marché verrier et des animations



Des verriers venus de tout l’hexagone proposeront leurs créations aux spectateurs. Leurs stands seront étayés de divers objets conçus avec différentes techniques. Du soufflage aux vitraux, en passant par le chalumeau, curieux et curieuses auront de quoi se satisfaire. Vous pourrez même décorer une plaque de verre, cuite sur place.



Pour que ce marché verrier soit le plus vivant possible, Teddy Ruysschaert, souffleur de verre, performera en direct sous les yeux ébahis des petits comme des grands. Une ambiance musicale sera assurée par un groupe, qui n’hésitera pas à déambuler.



Pour (re)découvrir les métiers du verre grâce au Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers (CERFAV) et à la Fédération du cristal et du verre, des expositions photo et des projections vidéo vous feront vivre une expérience immersive.



Les vignerons du cru répondent présents



Que serait le verre sans le vin ? Les viticulteurs bédoulens nous feront l’honneur de leur présence et proposeront leur meilleur cru de vin rosé à l’approche de l’été. Venez en famille ou entre amis, savourer les cépages de nos domaines viticoles.



Une dégustation qui se poursuivra lors d’ateliers d’œnologie proposés par le chef sommelier primé, Lionel LEGOINHA. Pour plus d’informations, contactez le service festivités par email bettina.gineste@roquefort-labedoule.fr.



A vos agendas, nous vous attendons nombreux !



7 et 8 juin 2025 de 10h à 20h Place de la Libération, devant la Mairie de Roquefort-La Bédoule .

Place de la Libération

Roquefort-la-Bédoule 13830 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 73 05 59 bettina.gineste@roquefort-labedoule.fr

English :

On Saturday June 7 and Sunday June 8, 2025, the town of Roquefort-La Bédoule is organizing the first edition of its glass biennial. Entitled Le vin en toute transparence, the event will feature glassmakers and passionate winegrowers.

German :

Am Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Juni 2025 veranstaltet die Gemeinde Roquefort-La Bédoule die erste Ausgabe ihrer Glasbiennale. Unter dem Titel « Le vin en toute transparence » (Der Wein in aller Transparenz) werden Glashandwerker und passionierte Winzer geehrt.

Italiano :

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, Roquefort-La Bédoule organizza la prima edizione della sua manifestazione biennale sul vetro. Intitolato Transparent Wine, l’evento vedrà la partecipazione di vetrai e appassionati viticoltori.

Espanol :

El sábado 7 y el domingo 8 de junio de 2025, Roquefort-La Bédoule organiza la primera edición de su bienal del vidrio. Bajo el título Vino transparente, el evento contará con la participación de vidrieros y viticultores apasionados.

