Biennale équestre au château de Thillombois Château de Thillombois Thillombois

Informations pratiques

Thillombois

Biennale équestre au château de Thillombois

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois Meuse

Tarif : – – EUR

17

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-09-18 11:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

L’association Connaissance de la Meuse vous donne rendez-vous pour le grand retour de sa biennale équestre !

Pendant trois jours, le parc du Château de Thillombois se transforme en un véritable écrin dédié au monde du cheval.

Un spectacle équestre exceptionnel

Le vendredi et samedi soir, ainsi que le dimanche après-midi, laissez-vous emporter par un spectacle unique, porté par LA GARDE RÉPUBLICAINE ainsi que des artistes de renommée internationale.

Tarifs pré-vente (jusqu’au 7 septembre)

– Adulte 20 € (au lieu de 29 €)

– Jeune (7 à 15 ans) 13 € (au lieu de 17 €)

– Chômeur / Étudiant 17 € (au lieu de 21 €)

– Enfant (- 7 ans) Gratuit

– Famille (2 adultes + 2 jeunes) 58 € (au lieu de 76 €)Tout public

17 .

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00

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English :

The Connaissance de la Meuse association invites you to the grand return of its equestrian biennial!

For three days, the grounds of the Château de Thillombois will be transformed into a veritable showcase dedicated to the world of horses.

An Exceptional Equestrian Show

On Friday and Saturday evenings, as well as Sunday afternoon, let yourself be swept away by a unique show featuring LA GARDE RÉPUBLICAINE and internationally renowned artists.

Advance ticket prices (through September 7):

– Adult: 20 ? (instead of 29 ?)

– Youth (ages 7–15): 13 ? (instead of 17 ?)

– Unemployed / Student: 17 ? (instead of 21 ?)

– Child (under 7): Free

– Family (2 adults + 2 youths): 58 ? (instead of 76 ?)

L’événement Biennale équestre au château de Thillombois Thillombois a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE