Biennale Exemplaires Formes et pratiques de l’édition 2026 École Supérieure d’Art de Lorraine Metz

Biennale Exemplaires Formes et pratiques de l’édition 2026

École Supérieure d’Art de Lorraine 1 Rue de la Citadelle Metz Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date :

Début : Vendredi 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17

L’édition contemporaine s’invite à Metz trois jours pour découvrir l’édition contemporaine, rencontrer des créateurs et explorer les tendances graphiques.

L’École Supérieure d’Art de Lorraine site de Metz accueille la 6ème édition de la Biennale Exemplaires, un rendez-vous incontournable consacré aux formes et pratiques de l’édition contemporaine. Pendant trois jours, 14 écoles d’art réunissant étudiants, enseignants, artistes et designers invitent le grand public à plonger dans l’univers du design graphique, des livres d’artistes et des nouvelles pratiques éditoriales à travers expositions, conférences, rencontres et moments festifs. Exposition “Exemplaires” Une sélection d’ouvrages remarquables et les éditions originales réalisées par les étudiants des 14 écoles d’art.

Vernissage jeudi 26 mars 2026 à l’ÉSAL.

Colloque international et mini-conférences.

Une demi-journée de mini-conférences animées par les 14 groupes de travail des écoles d’art. Une journée de tables rondes avec 7 intervenants historiens, chercheurs, designers et artistes. (Payant, inclus dans le Pass Biennale).Tout public

0 .

École Supérieure d’Art de Lorraine 1 Rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Contemporary publishing comes to Metz: three days to discover contemporary publishing, meet designers and explore graphic trends.

The École Supérieure d’Art de Lorraine site de Metz is hosting the 6th edition of the Biennale Exemplaires, an unmissable event devoted to the forms and practices of contemporary publishing. For three days, 14 art schools, bringing together students, teachers, artists and designers, invite the general public to plunge into the world of graphic design, artists’ books and new publishing practices through exhibitions, conferences, meetings and festive events. Exemplaires? exhibition A selection of remarkable books and original editions created by students from 14 art schools.

Opening: Thursday, March 26, 2026 at ÉSAL.

International symposium and mini-conferences.

Half a day of mini-conferences led by the 14 art school working groups, plus a day of round-table discussions with 7 speakers: historians, researchers, designers and artists. (Charge, included in the Biennial Pass).

