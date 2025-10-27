Biennale « Formes et Couleurs du Temps » Salle des Clercs Valence

Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme

Samedi 2025-10-27

2025-11-02

2025-10-27

La Salle des Clercs ouvrira ses portes à 14 artistes pour la Biennale du Livre d’Artiste, un événement inédit dédié à la création contemporaine où le livre devient œuvre d’art.

English :

The Salle des Clercs will open its doors to 14 artists for the Biennale du Livre d?Artiste, a unique event dedicated to contemporary creation, where books become works of art.

German :

Der Salle des Clercs öffnet 14 Künstlern seine Türen für die Biennale des Künstlerbuchs, ein neuartiges Ereignis, das zeitgenössischen Kreationen gewidmet ist und bei dem das Buch zum Kunstwerk wird.

Italiano :

La Salle des Clercs aprirà le porte a 14 artisti per la Biennale del Libro d’Artista, un evento unico dedicato alla creazione contemporanea in cui i libri diventano opere d’arte.

Espanol :

La Salle des Clercs abrirá sus puertas a 14 artistas con motivo de la Biennale du Livre d’Artiste, un acontecimiento único dedicado a la creación contemporánea en el que los libros se convierten en obras de arte.

