La Maison du Boulanger coordonne depuis 1998 la biennale Les artistes ouvrent leur porte et propose aux visiteurs de renouveler cette année encore, ce rendez-vous exceptionnel avec un nombre toujours croissants d’artistes plasticiens implantés sur le département de l’Aube.



Cet événement permet de mettre à l’honneur 376 artistes, femmes et hommes, amateurs et professionnels et d’accueillir le public dans les coulisses de leur atelier, leurs univers d’inspiration et de création.



La Maison du Boulanger vous propose de préparer votre parcours lors de ces 2 week-ends portes ouvertes grâce à un carnet de route recensant les ateliers à visiter et les coordonnées des artistes (carnet de route disponible à l’accueil de La Maison du Boulanger ou auprès des offices de tourisme)



>> week-end du 14 & 15 juin

Aube, hors Troyes & alentours



>> week-end du 21 & 22 juin

Troyes & alentours (Bréviandes, Sainte-Savine, La Chapelle-Saint-Luc, Saint-Parres-aux-Tertres, Saint-Julien-les-Villas, Saint-André-les-Vergers, Rosières-près-Troyes,

Pont-Sainte-Marie, Les Noës-Près-Troyes, La Rivière-de-Corps)



Ces rendez-vous sont l’occasion pour le public d’aller à la rencontre des plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, designers… qui ouvrent leurs lieux de créativité pour partager leurs émotions, leurs influences et leurs démarches créatives.



C’est dans la même ambiance que d’autres structures artistiques seront ouvertes comme des collectifs d’artistes, des galeristes, des associations artistiques… .

