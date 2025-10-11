Biennale Nemo 2025 : l’exposition « Les Illusions retrouvées » au 104 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Peintures immersives dont les personnages se mettent à chanter, voix qui se métamorphosent en paysages, plantes qui alimentent des images, ou encore, fictions qui ressuscitent le passé et visualisent l’avenir… Chaque œuvre présentée repousse les limites de la perception et de la réalité, révélant des mondes alternatifs où l’humain cohabite avec la nature et les machines.

Entre science et mythe, mémoire et data, les artistes sondent le rapport au vivant, à la technologie et à l’imaginaire. Ici, les utopies ne sont plus des promesses futuristes mais des espaces hybrides, oscillant entre nostalgie et spéculation. Ce sont des illusions que l’on croyait perdues, et que le numérique révèle dans un autre monde, le nôtre !

Commissariat artistique : Gilles Alvarez et José-Manuel Gonçalvès

Avec : Donatien Aubert • Anne Bourassé et Mounir Ayache • Tatsuru Arai • Christian Delécluse • Caroline Delétoille, Aurore Young et Céline Boisserie-Lacroix • Bruce Eesly • Thomas Garnier • Riccardo Giovinetto • Libby Heaney • Inook • Ismaël Joffroy Chandoutis • Markos Kay • Marc Lee • Rachel Maclean • Valentine Maurice • NeoConsortium • Obvious • Phygital Studio • Matthieu Poli • Kaspar Ravel • David Rokeby • Andy Thomas • Peter Van Haaften, Michael Montanaro et Garnet Willis • Éric Vernhes • Cecilie Waagner Falkenstrøm • Beatie Wolfe

Samedi 11 octobre : programmation exceptionnelle

Journée d’ouverture de 14h à 19h30

Ouverture de l’exposition Les illusions retrouvées (en entrée libre)

à 15h, 16h, 17h30 et 18h30 (et le dimanche aux mêmes horaires) :

Opéra en réalité mixte We Who Live Under Heaven de The Performance Corporation (réservation sur place)

à 14h30-16h, 17h30-19h et 20h30-22h (et le dimanche 14h30-16h et 17h30-19h :

Installation immersive FLOCK OF de bit.studio (en entrée libre)

Soirée d’ouverture de 19h30 à minuit

Concerts et performances audiovisuelles (gratuit sur réservation)

Dans un monde révolutionné par les technologies numériques, l’illusion se révèle un outil critique, spéculatif et poétique. En croisant intelligences artificielles, nature régénérée et sciences-fictions positives, l’exposition explore, à travers une trentaine d’œuvres, anciennes et nouvelles utopies.

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

gratuit

Plein : 10 €

Réduit : 8 €

Minima sociaux : 7 €

12-30 ans : 7 €

6-11 ans : 5 €

-6 ans : gratuit

Adhésion CENTQUATRE : 7 €

Tout public.

Date(s) :

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris