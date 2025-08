Biennale Nemo Le Centquatre Paris Paris

Du 30 septembre 2023 au 7 janvier 2024, la Biennale Nemo propose pour sa nouvelle édition des expositions et performances sur la notion d’identité à l’ère numérique. Entre fascination et questionnement, un événement à découvrir.

Le Centquatre Paris 5 rue Curial Paris 75019 Paris Île-de-France +33 1 53 35 50 00 biennalenemo@104.fr

English :

From September 30, 2023 to January 7, 2024, the Nemo Biennial presents a new edition of exhibitions and performances exploring the notion of identity in the digital age. Between fascination and questioning, an event to discover.

German :

Vom 30. September 2023 bis zum 7. Januar 2024 bietet die Biennale Nemo in ihrer neuen Ausgabe Ausstellungen und Performances über den Begriff der Identität im digitalen Zeitalter. Zwischen Faszination und Hinterfragung, ein Ereignis, das es zu entdecken gilt.

Italiano :

Dal 30 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, la nuova edizione della Biennale Nemo presenterà mostre e performance che esplorano la nozione di identità nell’era digitale. Tra fascino e interrogativi, questo è un evento tutto da scoprire.

Espanol :

Del 30 de septiembre de 2023 al 7 de enero de 2024, la nueva edición de la Bienal de Nemo presentará exposiciones y performances que explorarán la noción de identidad en la era digital. Entre la fascinación y el cuestionamiento, este es un evento para descubrir.

