Biennale Objet Textile #5

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-04-26

### Pour cette 5ème édition de la biennale Objet Textile, 26 artistes transforment les usages de la matière textile.

Entre art et science, entre expérimentation artisanale et engagement environnemental, entre savoir-faire traditionnel et technologie numérique, toutes et tous, innovent à leur manière l’objet textile.

Visionnaires, engagés, drôles, ils explorent la matière, familière ou atypique, pour en révéler l’esthétisme voire la poésie, pour affirmer une démarche éco-artistique ou encore porter un regard critique sur notre société contemporaine.

Suivez-les, ils se glissent dans les interstices et estompent les frontières de l’art, du design et de la recherche. Vous ne pourrez qu’être surpris par tout ce qui peut devenir ou faire textile !

La Manufacture organise la 5ème édition de la biennale Objet Textile, temps fort de sa programmation autour de l’art textile contemporain. 26 artistes locaux, nationaux et internationaux sélectionnés par un jury de professionnels, sont invités à présenter leur travail dans des modules individuels de 10m3, vitrine de leur univers singulier.

Une exposition qui témoigne de la richesse et de la diversité de la création textile contemporaine et qui s’articule cette année autour de la thématique de la matière. Dépassant les limites de la salle d’exposition, les installations artistiques présentées au cœur de la salle des machines se mêlent au patrimoine industriel.

Un prix Manufacture, un prix Lieux‑Communs (Namur, Belgique), un prix TAMAT Musée de la Tapisserie et des Arts textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Tournai, Belgique), et pour la première fois cette année un prix Texture Musée du Lin et du Textile (Courtrai, Belgique), sont décernés à cette occasion. Les artistes lauréats remportent une place dans la programmation de ces quatre institutions.

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

English :

### For this 5th edition of the Objet Textile biennial, 26 artists transform the uses of textiles.

Somewhere between art and science, craft experimentation and environmental commitment, traditional know-how and digital technology, each and every one of them innovates the textile object in their own way.

Visionary, committed and amusing, they explore familiar and atypical materials, revealing their aestheticism and poetry, affirming their eco-artistic approach and taking a critical look at contemporary society.

Follow them as they slip into the interstices and blur the boundaries between art, design and research. You’ll be amazed at what textiles can become or do!

La Manufacture is organizing the 5th Objet Textile biennial, a highlight of its contemporary textile art program. 26 local, national and international artists, selected by a jury of professionals, are invited to present their work in individual 10m3 modules, showcasing their unique universe.

The exhibition reflects the richness and diversity of contemporary textile creation, and this year focuses on the theme of matter. Going beyond the confines of the showroom, the artistic installations presented in the heart of the machine room blend in with the industrial heritage.

A Manufacture prize, a Lieux?Communs prize (Namur, Belgium), a TAMAT prize ? Musée de la Tapisserie et des Arts textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Tournai, Belgium), and for the first time this year a Texture? Musée du Lin et du Textile (Kortrijk, Belgium), are awarded on this occasion. The winning artists are awarded a place in the programming of these four institutions.

